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Türkiye’den Doğu Akdeniz'de ''Türk gözü'' hamlesi

Ankara, Doğu Akdeniz'deki gemilerimizin güvenliğini sağlamak için beş Sahil Gözetleme İstasyonu yapacak.

2 Saat Önce
2021-11-25 08:38:27
Türkiye’den Doğu Akdeniz'de ''Türk gözü'' hamlesi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliğinin artırılması için kurulacak beş Sahil Gözetleme İstasyonundan ikisinin yapımına başlandı.

Doğu Akdeniz'de bir yandan masada kalıcı bir çözüm ararken, diğer yandan sahada araştırmalarını sürdüren Türkiye, bölgede güvenliği artırmak için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yapımı düşünülen beş gözetleme istasyonundan biri Mersin'in Anamur ilçesine diğeri ise Hatay Keltepe'de yapılıyor.

KKTC'de Kimliklendirme ve İzleme Merkezi ile Harekat Merkezinin kurulması çalışmalarına da başlandı. Harekat merkezlerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.

GEMİLERİN KONTROLÜNÜ YAPACAK

Sahil Gözetleme İstasyonu sisteminin özellikleri de dikkat çekiyor. İstasyonlar, emniyet bölgesi tanımlama, seçilen gemi tipi için giriş, çıkış, hız ve ivmelenme alarmı, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolü, uzaktan kontrol sistemi, hareket algılama gibi donanıma sahip olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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