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Türkiye'den Buça'daki görüntülere ilişkin sert açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kentinde öldürülen onlarca sivile ilişkin açıklama yaptı.

51 Dakika Önce
2022-04-06 08:30:56
Türkiye'den Buça'daki görüntülere ilişkin sert açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" denildi. .

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