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Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Mladic ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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08.06.2021 23:12:47
Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Mladic ile ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mladiç'in 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş hukuku ihlalleri nedeniyle 2017'de ömür boyu hapse mahkum edildiği hatırlatıldı.

Mladiç'in söz konusu karara itiraz ettiği kaydedilen açıklamada, Mladiç'in müebbet hapis cezasının IRMCT tarafından bugün onandığı belirtilerek, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna Hersek'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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