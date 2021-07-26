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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'den Avusturya'ya ''Afgan mülteci'' yanıtı

Türkiye'den Avusturya'ya ''Afgan mülteci'' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya Başbakanı Kurz’un ''Afgan mülteciler için Türkiye daha doğru yer'' ifadelerine yanıt verdi.

2 Saat Önce
2021-07-26 20:49:09
Türkiye'den Avusturya'ya ''Afgan mülteci'' yanıtı

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un 'Afgan mülteciler için Türkiye daha doğru yer' şeklindeki açıklamasına Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi “daha doğru yer olarak” işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir. Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, 'göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz.

Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi'ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır. Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye'de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır."

Bild'e bir mülakat veren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan mülteciler açısından 'komşu ülkelerin, Türkiye'nin ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerinin daha doğru yer olduğunu' söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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