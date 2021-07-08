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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na ''HDP'' tepkisi

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na ''HDP'' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen Türkiye kararına tepki gösterildi.

3 Saat Önce
2021-07-08 23:27:45
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na ''HDP'' tepkisi

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Dışişleri Bakanlığı tarafından, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen 'HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı' başlıklı karara ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye'ye ilişkin karar, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir. AB içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç, peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir iki yüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento'daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "AP'nin aldığı bu karar da, diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP'ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacaktır. Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP'nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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