Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne ''Osman Kavala'' yazısı

Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi.

2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar konuya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti. Bu talebe dair hükümet görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi.

Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştu.

Ardından Türkiye'ye resmi bir bildirim gönderilecek ve Ankara'dan 19 Ocak'a kadar yanıt vermesi talep edilmişti. .