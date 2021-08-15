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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye’den Afganistan’daki vatandaşlarına çağrı

Türkiye’den Afganistan’daki vatandaşlarına çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

58 Dakika Önce
2021-08-15 11:35:52
Türkiye’den Afganistan’daki vatandaşlarına çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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