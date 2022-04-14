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Türkiye'den ABD'ye 'rapor' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan'da yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu ile ilgili, 'Ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz' açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-14 17:27:38
Türkiye'den ABD'ye 'rapor' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan'da yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu hakkında açıklama yaptı.

"Ülkemizin terörle mücadelesinin idrak edilmemesini esefle karşılıyoruz"

Asılsız iddiaların reddedildiği, Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz. Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz."

ABD'nin FETÖ ile ilgili raporlara göz yumduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD'nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.

Raporda, PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir."

"ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz"

Açıklamada, ABD'nin kendi geçmişine bakması gerektiğinin altı çizildi:

"Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi, ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.

ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.

Türkiye kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir." .

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