Türkiye'den ABD'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 kişi için başsağlığı mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi .