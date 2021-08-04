DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'deki yangınlar, NASA'nın uydusu tarafından görüntülendi

Türkiye'deki yangınlar, NASA'nın uydusu tarafından görüntülendi

Dünya gözlem uydusu Landsat 8, Alanya ve Manavgat'ta yükselen dumanları kayıt altına aldı.

1 Gün Önce
2021-08-04 10:06:31
Türkiye'deki yangınlar, NASA'nın uydusu tarafından görüntülendi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye, orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadelesini sürdürüyor.

Alevleri söndürme çalışmalarına 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel katılıyor.

YANGINLAR NASA'NIN UYDUSUNA YANSIDI

Ülkemizin güneyinde devam eden yangınlar, NASA'nın Dünya gözlem uydusu Landsat 8'e yansıdı.

Alanya ve Manavgat'ta yükselen dumanlar, uydu görüntülerinden net bir şekilde görülüyor.

GÜÇLÜ RÜZGAR, YÜKSEK SICAKLIK...

NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, alevlerin güçlü rüzgarlar, yüksek sıcaklık ve düşük nemden beslendiğine dikkat çekildi.

"Hırvatistan, İran, İspanya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan, Türk itfaiyecilerin yangınlarla mücadelesine yardım etmek için ekipman ve personel sağladı." denildi.

"SICAKLIK REKORLARI KIRILDI"

Öte yandan, Güney Avrupa'nın çoğu bölgesinin 1980'lerden bu yana görülmeyen aşırı sıcak hava şartları altında haftalardır zor günler geçirdiği aktarıldı.

"Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldı." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş