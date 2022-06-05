Türkiye'de yaşayan İranlı muhalif gazeteci kayboldu! 'İran istihbaratı tarafından kaçırıldı”

Türkiye'de yaşayan İranlı muhalif gazeteci Mohammad Bagher Moradı’dan 1 haftadır haber alınamıyor.

İranlı muhalif gazeteci-yazar Mohammad Bagher Moradı, rejim aleyhine yaptığı haberler nedeniyle ülkesinde yargılanırken, 9 yıl önce kaçıp Türkiye'ye sığındı. Uluslararası Koruma ile Türkiye'de yaşayan Moradı, 30 Mayıs 2022'de ekmek almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Telefonuna ulaşılamayan Moradı'nın kullandığı aracı da terk edilmiş halde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ailesi, Moradı'nın İran istihbaratı tarafından kaçırıldığını belirterek cumhuriyet savcılığına başvurdu. Moradı'dan haber alınamamasının ardından soruşturma başlatıldı. Moradı'nın babası Mohsen Moradı, “Oğlum, İran'da muhalif gazetecilik yapıyordu. İran istihbaratı peşindeydi. Oğlum, İran istihbaratı tarafından kaçırıldı” dedi.