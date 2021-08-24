Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 90 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.
2021-08-24 14:02:50
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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