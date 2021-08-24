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Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 90 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.

1 Saat Önce
2021-08-24 14:02:50
Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 90 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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