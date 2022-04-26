Türkiye'de terör örgütlerini desteleyen Alman vakıfları

Türkiye'deki Alman vakıfları Türkiye'de terör örgütlerini desteklediği iddiaları da basında sıkça yer aldı. Alman partileriyle bağlantılı bu vakıflar, Türk medyasında artık dikkatle izleniyor.

Almanya, hem Avrupa'da FETÖ, PKK/PYD ve DHKP-C gibi terör örgütlerine göz yumuyor hem de Türkiye'deki vakıfları aracılığı ile toplumsal provakatif eylemleri destekliyor. Bu vakıfların isimleri, Türkiye'deki birçok olayda sıkça gündeme geldi.

"Türkiye'deki birçok vakfın temsilcisi Alman derin devletine çalışıyor"

2002 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu, Alman vakıfları hakkında "Türkiye'de Alman derin devletinin temsilcileri, gerçekte Alman Dış İstihbarat Servisi olan BND mensubu olup; bir kısmı diplomatik dokunulmazlık kapsamında, bir kısmı gazeteci, akademisyen, serbest araştırmacı, sendikacı kimliğinde; diğerleri de vakıf temsilcisi olarak kesintisiz faaliyet göstermektedirler" ifadelerini yazmıştı.

Hablemitoğlu, bu vakıfların Türkiye değerlerine karşı olduklarını devleti parçalamak istediklerini dile getirmişti.

4 vakıf ön planda

Türkiye'deki Alman vakıflarından dördü öne plana çıkıyor. Kondrad Adenauer Vakfı Hristiyan Demokrat CDU'ya, Frıedrıch Ebert Vakfı Sosyal Demokrat SPD'ye, Frıedrıch Nauman Vakfı Liberal FDP'ye ve Heınrıch Böll Vakfı Yeşiller Partisine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Alman vakıflarının her biri farklı konulara odaklanmış durumda.

Bazısının FETÖ'yü desteklediği bazısının ise PKK/PYD'ye fon sağladığı yönündeki iddialar medyada yer aldı.

Bu vakıfların, Türkiye karşıtı yayın yapan medya kuruluşlarından, gazetecilere ve STK'lara kadar fon desteklerinin olduğu da öne sürüldü. Aktardıkları meblağların ise milyonlarca euroyu aştığı konuşuldu.

Toplumsal olayların arkasındalar

Yakın geçmişte Alman vakıflarının birçok toplumsal olayın arkasında yer aldığı ortaya çıktı.

Örneğin Friedrich Naumann Vakfı'nın adı 16 Nisan 2017'deki Anayasa referandumuna karıştı. Vakfın 2017 Mart'ında ev sahipliği yaptığı toplantıda 'hayır' oyu kullanılması çağrısı yapıldı.

Gezi olaylarının yanı sıra PKK'nın hendek eylemlerinde, hatta Artvin-Cerattepe olaylarında da Alman vakıflarının adları geçti.

Berlin ile olan bağları inkar etmiyorlar

Türkiye'deki bu Alman vakıfları, Berlin ile olan bağlarını inkâr etmiyor. Ancak ülkesindeki Türk derneklerine sıkı kontroller getiren Alman yönetiminin, bu vakıflara yönelik eleştirilere tahammülü yok.

Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyet ve işbirlikleri Türk medyasında artık dikkatle izleniyor ve eleştiriliyor. Son yıllarda Ankara'nın attığı adımlar, bu vakıfların Türkiye karşıtı faaliyetlerini eskisi gibi yürütmelerinin önüne geçmiş durumda.

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