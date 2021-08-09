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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 731 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 731 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 7 bin 365 kişi iyileşti, 117 kişi hayatını kaybetti.

5 Saat Önce
2021-08-09 19:46:20
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 731 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." dedi.

Ankara, Hakkari ve Ordu mavi oldu

Ankara, Hakkari ve Ordu maviye döndü. Aşılama oranı yüzde 75'i geçen il sayısı 15'e yükseldi.

"Önümüzdeki 10 gün çok önemli"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." dedi.

Bakan Koca, "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz." paylaşımını yaptı.

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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