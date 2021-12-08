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Türkiye'de Omicron alarmı! 17 noktada tarama yapılıyor

Koronavirüsün Omicron mutasyonu için Türkiye’de 17 noktada tarama yapılıyor.

2 Saat Önce
2021-12-08 10:42:00
Türkiye'de Omicron alarmı! 17 noktada tarama yapılıyor

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı için Türkiye taramalarını artırdı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'de testi pozitif çıkan vakalardan alınan örnekler için 17 ayrı merkezde Omicron taraması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığının varyant takibi yapılacak merkez sayısını önümüzdeki süreçte artıracağı belirtiliyor. Ancak bu kadar hızlı yayılmasına rağmen, henüz ağır hastalık veya ölüm vakası bildirilmeyen Omicron'la ilgili olarak Türkiye'de ilave bir tedbir veya kısıtlama kararı alınması beklenmiyor.

Sağlık Bakanlığında ve hükümette yapılan değerlendirmelerde de "önümüzdeki günlerde Omicron'la ilgili veriler netleşene kadar geleneksel korunma yöntemlerinin sürdürülmesi" görüşü hâkim.

Plazma tedavisi işe yaramıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüslü hastaları tedavi etmek için Covid-19 antikorları içeren plazmanın etkisiz ve kaynak israfı olduğunu belirterek kullanılmamasını tavsiye etti. DSÖ, 16 deneme ve 16 binden fazla hastadan elde edilen bulgulara atıfta bulunarak “Mevcut veriler iyileştirmediğini veya mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltmadığını, uygulanmasının maliyetli ve zaman alıcı olduğunu gösteriyor” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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