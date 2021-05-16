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Türkiye'de koronavirüs vakaları 10 bine düştü

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

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16.05.2021 21:20:57
Türkiye'de koronavirüs vakaları 10 bine düştü

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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