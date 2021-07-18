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Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vakalar yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı, 7 bin 680 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 66 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-18 20:50:19
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vakalar yükselişe geçti

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günlük koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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