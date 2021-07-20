DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vakalar artmaya devam ediyor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Fransa'ya ait savaş uçağı düştü
Mutfak robotu ile etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?
Dünya genelinde 3 milyar 690 milyonu aşkın koronavirüs aşısı yapıldı
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vakalarda daha önce görülmemiş artış
Bitcoin’de sert düşüş! Son 1 ayın en düşük seviyesinde
''2021'de 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek''
Hacı adayları Kurban Bayramı'nın ilk günü şeytan taşladı
Hindistan’da kara mantar hızla yayılıyor: Ölü sayısı 4 bin 332'ye ulaştı
Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da koronavirüs ölümleri artıyor
Marmara'ya yağmur geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Jeff Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Kavurma nasıl yapılır?
Biden ile Kral Abdullah’tan kritik görüşme: ''Bana her zaman güvenebilirsiniz''

TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vakalar artmaya devam ediyor

Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vakalar artmaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

26 Dakika Önce
2021-07-20 19:57:57
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vakalar artmaya devam ediyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,06 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 150 bin 917 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si birinci doz, 21 milyon 139 bin 283'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"BAYRAM SALGIN HASTALIK İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. " ifadelerini kullandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH