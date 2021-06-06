Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 96 can kaybı, 5 bin 386 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre;

Son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 yeni vaka tespit edilirken 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.