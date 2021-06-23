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Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 809 yeni vaka, 65 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

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23.06.2021 20:09:09
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 809 yeni vaka, 65 ölüm

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 550 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 221 bin 265'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, vefat sayısı da 49 bin 358 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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