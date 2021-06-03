DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kabil'de ikinci bombalı saldırı: 4 kişi öldü
ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı
Fransa'da bomba paniği: Çad’dan gelen Air France uçağı aranıyor
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 114 can kaybı, 6 bin 602 yeni vaka
Stoltenberg’den NATO zirvesi açıklaması: Ana gündem 'silah kontrolü' olacak
Gülen'in avukatı Adnan Şeker’in cezası belli oldu
Erkin Koray 'yeter' dedi!.. 'Benim emeğimi çalıp yemek mi ekmek paranız oluyor?'
Analiz: TÜFE mayısta beklenmedik bir yavaşlamayla düştü
İspanya Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı
Battlefield 4, Amazon Prime Abonelerine Ücretsiz Oldu
“Fransa Müslümanlarına Gazze benzeri abluka…”
AK Parti Sözcüsü Çelik: Müzisyenlere 250 milyon TL destek verilecek
Natriyum nedir? Natrium çevreye zararlı mı?
Ezgi Mola'ya destek veren ünlü isimlere de suç duyurusu
Kaos, Çatışma ve Düzen; 'Covid-19'dan tek dünya devletine'

Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 114 can kaybı, 6 bin 602 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.06.2021 19:40:34
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 114 can kaybı, 6 bin 602 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 114 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 882'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 809 bin 788 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 847 testten, 6 bin 602 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 270 bin 299 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 540 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 139 bin 993'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 219 olduğu açıklandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş