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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye’de hangi yollar kar nedeniyle trafiğe kapatıldı?

Türkiye’de hangi yollar kar nedeniyle trafiğe kapatıldı?

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle birçok il ve ilçenin yolu kapandı. İş veya özel sebeplerle arabayla seyahat eden vatandaşlar yola çıkmadan önce hangi yolların trafiğe kapalı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı?

2 Saat Önce
2022-03-11 13:09:46
Türkiye’de hangi yollar kar nedeniyle trafiğe kapatıldı?

Ülkemizde başta İstanbul'da olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı illerde okullar 10 Mart ve 11 Mart'ta tatil oldu. Yetkililer vatandaşları mecbur olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda önerisinde bulunurken, şehirlerarası seyahat edecek kişilere de soğuk hava koşullarından etkilenmemek için gereken önlemleri almalarını söylediler. Vatandaşlar, kar yağısı nedeniyle kapanan yolların durumu arama motorlarında araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Hangi yollar kar nedeniyle trafiğe kapatıldı?

Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi şu şekilde:

* Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Sertavul – Mut yolunun 0 ve 4. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Karaman – Sertavulyolunun 38 ve 71. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Seydişehir yolunun 0 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 30. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karapınar yolunun 0 ve 37. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akören – Akkise yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Bozkır – Akören yolunun 20 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Ladik yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akseki – Antalya yolunun 0 ve 14. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

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