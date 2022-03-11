Türkiye’de hangi yollar kar nedeniyle trafiğe kapatıldı?

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle birçok il ve ilçenin yolu kapandı. İş veya özel sebeplerle arabayla seyahat eden vatandaşlar yola çıkmadan önce hangi yolların trafiğe kapalı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı?