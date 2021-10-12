Türkiye Cumhuriyeti Göç idaresi Müdür Yardımcısı Gökçe Ok'tan yalanlama

Gökçe Ok, TR Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Gökçe Ok, çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Ok, Türkiye'deki Göç idaresi ve özellikle Lübnanlılara turistik konaklama hakkı verilmesine ilişkin kararlarının hiçbiri değişmediğini söyledi.

Göç idaresinin Genel Müdür Yardımcısı Ok, bazı kişilerin Türkiye'deki yabancı konutlar konusunda zaman zaman çıkan söylentilere ve yanlış bilgilere itibat edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda doğru haberlerin sadece Türkiye Göç idaresi ve yetkililerinden alınması çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.