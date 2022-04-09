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TIMETURK / GÜNDEM / ''Türkiye artık rol alan değil oyun kuran bir ülke''

''Türkiye artık rol alan değil oyun kuran bir ülke''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye artık egemen güçlerin kurduğu oyunda rol alan değil, oyun kuran bir ülke' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-09 13:54:20
''Türkiye artık rol alan değil oyun kuran bir ülke''

Türkiye'nin artık egemen güçlerin kurduğu oyunda rol alan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu aktaran Altun, "Bölgesinde savaşa, acılara ve gözyaşına neden olan oyunları bozan; insanı, insani değerleri önceleyen; barışı merkezli bir dış politika izleyen bir Türkiye var. Küresel anlamda da barışın ve adaletin güvencesi olduğumuzu elimizi uzattığımız her coğrafyada hissettiriyoruz." dedi.

Uluslararası sistemin, krizlerin çözümü bir yana, sorunların parçası haline geldiğine vurgu yapan Altun, Rusya-Ukrayna savaşından örnek verdi.

Altun, şunları söyledi:

"BM ve NATO bu amaca hizmet için varken, bugün gelinen noktada bu kurumların ne kadar başarılı olduğu tartışılır hale geldi. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşında tüm bu gerçeklik ayan beyan ortaya çıktı. Krizlerde uluslararası kuruluşlardan daha aktif ve etkin rol bekleyen ülkemiz, bunun olmadığı alanlarda da inisiyatif almaktan geri durmamıştır. İşte bu noktada ülkemiz istikrarlaştırıcı bir güç olarak öne çıkmıştır."

Türkiye'nin küresel barış için attığı adımlara da dikkat çekti Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin çözümü yürüttüğü diplomatik çabalara değindi.

Altun, "Daha önce kendi bölgesindeki meselelere bile ses çıkarmaması istenen, binlerce kilometre öteden gelen devletlerin belirlediği politikalara uyum sağlaması beklenen Türkiye, bugün artık bölgesel sorunların ötesinde küresel problemlere dair kanaat belirten, aksiyon alabilen ve bunu fiiliyata dökebilen aktif bir diplomasi yürütüyor." dedi.

Altun, uluslararası kamuoyunun siyasi ve insani boyutta samimi bir yüzleşmeye ihtiyacı olduğunu da vurgulayarak, Türkiye'nin dış politikada üstlendiği öncü ve aktif rolü sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti. .

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