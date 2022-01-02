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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye: Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırının failleri bulunsun

Türkiye: Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırının failleri bulunsun

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da bir Müslüman mezarlığına yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istedi.

57 Dakika Önce
2022-01-02 00:11:30
Türkiye: Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırının failleri bulunsun

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın İserlohn​​​​​​​ şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğinin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Açıklamada, yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırının, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."

Ne olmuştu?

Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırıda kimliği belirsiz kişi yada kişiler Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırarak mezarlara zarar verdi.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'ye utanç görüntüleriyle başladıklarını belirterek düzenlenen saldırıyı kınadı.

Sırakaya açıklamasında, "Mezarları bile hedef alan bu alçak zihniyete karşı Alman hükümetini, kolluk güçlerini, yargı erkini, kamuoyunu Müslümanlara yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı net, bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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