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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye, Alman turistlerin 2022 için en fazla rezervasyon yaptığı ülkeler arasında

Türkiye, Alman turistlerin 2022 için en fazla rezervasyon yaptığı ülkeler arasında

Türkiye'nin gelecek yıl programlarında Alman turistlerin en fazla erken rezervasyon tercih ettiği ülkeler arasına yeniden girdiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-11-22 19:44:57
Türkiye, Alman turistlerin 2022 için en fazla rezervasyon yaptığı ülkeler arasında

Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI, 2022 yaz programının sunumunu yaptı. Sunumu gerçekleştiren TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert, gelecek yıl turizmin neredeyse 2019 seviyesinde dengeleneceği konusunda iyimser olduklarını belirterek, “Normalliğin geri döndüğü bir seyahat yazını yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Alman turistlerin, 2022 için en fazla Balear Adaları, Yunanistan ve Türkiye gibi turizmde önemli destinasyonlara erken rezervasyon yaptırdıklarını bildiren Baumert, insanların özel anları yeniden yaşamak için "can attıklarını" ve turizm sektörünün bundan faydalandığını belirterek, “İnsanlar tatillerinde yüzde 25 daha fazla harcamaya hazır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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