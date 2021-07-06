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Türkiye aleyhindeki faaliyetleri ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı'nın, sık sık örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği ve Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü belirlendi.

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Google News - Timeturk
06.07.2021 15:57:13
Türkiye aleyhindeki faaliyetleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklama ile FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı'nın MİT operasyonu ile yakalanarak, Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan Orhan İnandı'nın, 2001 yılından bu yana FETÖ'nün 'Kırgızistan sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

İnandı, 2017 yılında ise örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin 'genel sorumlusu' oldu.

Kırgızistan'da bulunduğu süre içinde sık sık örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya/Saylorsburg'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren Orhan İnandı, son olarak 2021 yılının Mart ayında karargaha giderek talimat aldı.

İnandı'nın, örgütün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimler ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan İnandı, Pensilvanya'dan 'ByLock' ile aldığı talimatlar doğrultusunda, örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladı ve aralarında Mustafa Özcan ile kapatılan Bank Asya'nın eski yönetim kurulu başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 sözde üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin etti.

TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETLER

Türkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içinde yer aldığı 1985-1995 yıllarında FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'nda da görev alan Orhan İnandı, mezkur dönemde 'ev sorumlusu', 'belletmen', 'müdür', 'eğitim danışmanı' pozisyonlarında da terör örgütüne hizmet etti.

Bekir Ünal ve Sait Aksoy isimli örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyet gösteren İnandı, Ankara'da bulunduğu dönemde Adil Öksüz ile de örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldi.

İnandı, örgütün 'mahrem' yapısının en tepedeki yöneticileri ile ilişkili biçimde bu yapının yönlendirilmesine hizmet ettiği öğrenildi. Orhan İnandı'nın ayrıca FETÖ'nün paralarını Orta Asya'da işlettiği, örgüte eleman kazandırdığı ve Türkiye'nin itibarını istismar ederek Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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