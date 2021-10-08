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TIMETURK / GÜNDEM / ''Türkiye, 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu''

''Türkiye, 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu''

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 yeni uçak alımı ABD'ye talepte bulunduğu iddia edildi.

2 Saat Önce
2021-10-08 08:00:58
''Türkiye, 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu''

Reuters haberinde, Türkiye'nin ABD'den F-35 alımının gerçekleşemediği hatırlatılarak Ankara'nın Washington'a Türkiye'nin, 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin bazı teçhizatlar için talep mektubu gönderdiği ifadelerine yer verildi.

Milyarlarca dolar değerindeki muhtemel anlaşmaya dair başvurunun, sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100 adet F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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