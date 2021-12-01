Türkeş ailesinde Bahçeli çatlağı

Alparslan Türkeş Vakfı'nın anma toplantısına yönelik saldırı tartışılmaya devam ederken, Türkeş kardeşler arasında gerilim yaşandı. Kutalmış Türkeş olayla ilgili hükümeti işaret ederken, Tuğrul Türkeş 'Herkes kırk kere düşünüp bir kere konuşmalı' dedi.

MHP'nin kurucusu lideri Alparslan Türkeş'in 104. doğum günü için geçtiğimiz pazar günü düzenlenen, eski MHP Genel Başkanı Muhittin Çolak, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak'ın konuşmacı olarak katıldığı anma töreninde olay çıktı. Etkinliğe, yaklaşık 50 kişilik grup baskın düzenledi.

SEVAL TÜRKEŞ: BAHÇELİ EVİMİZE SAVAŞ AÇTI

Saldırı sonrasında Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu açıkladı .

Türkeş, "Sayın Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz" diye konuştu.

KUTALMIŞ TÜRKEŞ SALDIRIYLA İLGİLİ HÜKÜMETİ İŞARET ETTİ

Türkeş'in küçük oğlu ve vakıf başkanı Ahmet Kutalmış Türkeş, ilk açıklamasında "Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet'in, İçişleri Bakanı'nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net" dedi.

Saldırının Bahçeli'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ileri süren Türkeş, MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ'u orada görenler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ankara İl Başkanı ve Ankara Ocak'taki insanlar Bahçeli'nin, Teşkilat Başkanı'nın izni olmadan adım bile atamaz. Böyle bir şeyi kendi kendine yapması mümkün değil. Onların kontrolünde olduğu, onların talimatıyla yapıldığı çok net."

TUĞRUL TÜRKEŞ: HERKESİN KIRK KERE DÜŞÜNÜP BİR KERE KONUŞMASINI TAVSİYE EDERİM

Türkeş'in bir diğer oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'se Bahçeli'yi ve MHP'yi savunan bir mesaj yayınladı: "Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir. Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim."

'ANILAN KİŞİ SENİN BABAN'

Kutalmış Türkeş'in ağabeyine yanıtıysa şöyle oldu :

"Alparslan Türkeş anılıyor, anılan kişi senin baban. Alparslan Türkeş Vakfı anıyor. Burada konuşmayacak ne var? En azından kınaması lazım. ‘Büyük bir terbiyesizlik' demesi lazım. Ama demiyor. Hükümetin içinde olduğu ve oraya gelenleri hükümet koruyup, kolladığı için. Zaten Ankara, Türkiye'nin Başkent'i. Türkiye'nin Başkent'inde Ankara il başkanı gelecek, 70-80 kişi oraya girecek, saldıracak. Polis de bunu izleyecek. Adamı gözaltına alırsın en azından, adamın dokunulmazlığı yok ki niye gözaltına almıyorsun. Hiçbir faaliyet yok. Yalnız hükümetin yanıldığı nokta şu. Bunlara göz yumarak sürekli irtifa kaybediyor, yanlış yapıyor. Adaletsizliğe çanak tutarak hiç kimse ilerleyemez. İlerlemiyorlar ama niyeyse herhalde artık, başkalarına diyorlardı önceden, gözleri gönülleri kör olmuş. Mühürlenmiş. Sürekli kaybediyorlar."

Kaynak: medyatava.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.