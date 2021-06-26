Türk Yıldızları 'Selçuklu Payitahtı' Konya için selamlama uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 'Selçuklu Payitahtı Konya Kutlamaları' programında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, şehir merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'na akın etti.

Konya'nın, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 924'üncü yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen "Selçuklu Sultanları Selamlama" gösteri uçuşu, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişimi, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketleri sergileyerek gökyüzüne ay yıldız figürü çizdi.

Öte yandan etkinlik kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği meydanda konser verdi. Alanda etkinliği izleyenler marşlara eşlik etti, birliğin performansını uzun süre alkışladı.

Meydanda kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tanıtım Çadırı'nda ise "Anadolu'yu Vatan Kılanlar" ve "Sarayın Gizli Bahçesi" sergisinin açılışı yapıldı. Ziyaretçiler burada sergilenen eserleri inceledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.