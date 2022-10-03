Türk milliyetçileri de mazlum Suriyeliler de sizin bu tartışmanızdan beridir! Yeyin birbirinizi

Tuna Bekleviç ve Ümit Özdağ’ın utanç verici Suriyeliler tartışması…

AHMET ÖZTÜRK­­­| TIMETURK

Gün geçmiyor ki, çok sevdiğimiz ülkemizde utanç verici yeni bir tartışmaya daha şahit olmayalım. ‘Utanç verici' son tartışmaya birkaç saat öncesinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şahitlik etmiş bulunuyoruz. Tartışmanın aktörleri ikisi de birbirinden sefil isimler; Ümit Özdağ ve Tuna Bekleviç… İkisi de bizden değil, ikisi de provokatif fikirler ve eylemlerle gündemde kalmaya çalışıyor. Biri Avrupa'nın İslam ve Türk düşmanı aşırı sağını, öteki ise Avrupa'nın İslam ve Türk düşmanı aşırı liberallerini örnek alıyor. İkisi de bu fikirlerin Türkiye distribütörü…

SÖZÜMONA SURİYELİ ÖVÜP TÜRKLERİ AŞAĞILAMAK

Eski AK Partili, 15 Temmuz sonrasının FETÖ'cüsü Tuna Bekleviç, aslında biraz da durup dururken Twitter'dan attığı mesajda “Yıllarımı Anadolu köylerinde geçirdim. Bu sözümün çok eleştirileceğinden eminim lakin Türkiye'ye gelen sığınmacıların (özellikle Suriye) entelektüel düzeyinin toplumun ortalamasının üzerinde olduğunu düşünüyorum. Hodri meydan! Çıksın bir aydın kanıtları ile aksini ispatlasın!” dedi. Bu twit kurnazcaydı, zira Anadolu'da ırkçılık son on yılın zirvesine ulaşmıştı madem, Suriyelilere sahip çıkmak gerekliydi. Ama bu sıradan cümlelerle değil, Türkleri aşağılayarak yapılmalıydı…

Irkçı partinin provokatör genel başkanı durur mu hiç? Ümit Özdağ bu twiti alıntılayarak “Tek hücreli yaratık zekasını anlamak isterseniz iyi bir örnek” sözlerini paylaştı. Ümit Özdağ, elbette ekmeğinin peşinde, madem ki Bekleviç bu pası attı, gole çevirmeliydi. Elbette ki derdi Türklük değil… Yarın düzenleyeceği mitingde “Türk köylüsünü aptal yerine koydular” diye köylüleri provoke edecek.

Bekleviç, bu kez Özdağ'ın twitini alıntılayarak ““Türk milliyetçiliği” düşünsel sefilliktir! Dünya ile uyum sağlayamamış, medeniyetten nasiplenmemiş, kendini hiç yenileyememiş, sürekli sorun üreten, korkak, rezil, eğitim fakiri, hamasi, uyumsuz, karaktersiz, ilkesiz, mızmız ve açık ara çağ dışı kalmış bir tükenmişliktir!” mesajını paylaştı…

BATILI EFENDİLERİNE YARANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yunanistan'da PKK'lıların tutulduğu Lavrion Kampı'nı ziyaretten, Avrupa'daki FETÖ'cülerle işbirliğine, Ermeni katliamcılığından sapık Lût Kavmi seviciliğine kadar bu milletle zerre alakası olmayan Tuna Bekleviç'in derdi elbette ki Suriyelilerin Türkiye'de rahatı değil! Efendisi Batılılara “Suriyeliler Türkiye'de kalsın” diyerek yaranmaya çalışıyor. Türk milletinin engin gönüllülüğüyle kapısını açtığı Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ'ın derdi de elbette Türkler değil! O da Türkleri provoke ederek efendisi Batılılara yaranmaya çalışıyor. .