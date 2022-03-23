Türk Milleti, NATO’ya güvenmiyor

Areda Survey’in son anketine göre Türk milletinin yüzde 90,8’i NATO’nun Türkiye’yi korumayacağını söyledi. Genel Müdür Yusuf Akın, 'NATO artık tehdit sınıfına koyuluyor' dedi.

Areda Survey Araştırma Şirketi, Türk Milleti'nin Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve NATO'ya bakışıyla ilgili yaptığı anketin detaylarını Aydınlık'la paylaştı.

Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, şirket olarak düzenli aralıklarla Türk Milleti'nin Batı ve NATO'ya bakışını ölçtüklerini, özellikle ABD ve NATO'ya yönelik büyük bir güvensizlik olduğunu belirtti. Akın, bulguları ve görüşlerini Haziran 2021, Şubat 2022 ve Mart 2022'deki çalışma sonuçlarından örneklerle anlattı. Akın, ‘NATO artık tehdit sınıfına koyuluyor.' dedi. Akın, her birine Türkiye genelinde ortalama 2 bin kişinin katıldığı anketlerin, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yapıldığını bildirdi.

GÜVENSİZLİK YÜZDE 70'TEN YÜZDE 90'A ÇIKTI

Yusuf Akın, arka arkaya yaptıkları çalışmaların birbirini doğruladığını, Türk Milleti'nde Batı bloğuna karşı duyulan güvensizliğin kesin bir olgu olduğunu aktardı. Akın, ‘NATO'ya güven zaten zayıftı ama Mart anketimizde bunun zirveye ulaştığını gördük.' dedi. Akın şöyle konuştu:

“Özellikle ABD, Avrupa ülkeleri, NATO ve AB'ye bakışta kamuoyunda ciddi bir güvensizlik var. Bu merkezlerin tutarsız olduğu yönünde net bir kanı var. Geçmiş araştırmalarımızda da bunu görüyorduk fakat Rusya-Ukrayna hattında hareketliliğin başlamasıyla oranların çok yükseldiğini gördük. Örneğin, Haziran 2021'de yaptığımız araştırmada yüzde 70,4 Türkiye'deki NATO üslerini bir güvenlik tehdidi olarak görüyordu. NATO'nun olası bir savaşta Türkiye'nin yanında yer almayacağına inananların oranı yüzde 78.3'tü. Mart 2022'de yaptığımız araştırmada benzer bir soru olarak “NATO'nun Türkiye'yi koruyabileceğini düşünüyor musunuz” dediğimizde yüzde 90,8'in “Hayır” cevabını verdiğini gördük. Yüzde 12,5'lik bir artış gerçekten çok ciddi bir artış.”

‘UKRAYNA'YI KIŞKIRTTILAR YARI YOLDA BIRAKTILAR'

Akın, araştırmada Rusya-Ukrayna geriliminde ABD ve Avrupa'nın rolüyle ilgili sonuca da işaret etti.

“Şubat 2022'deki araştırmamızda vatandaşlarımıza Rusya-Ukrayna geriliminde Avrupa ve ABD'nin rolünü sorduğumuzda yüzde 82,62 ‘Ukrayna'yı kışkırtıp yarı yolda bıraktılar' cevabını verdi.” dedi. Akın NATO'nun ABD güdümündeki vasfının da millet tarafından iyi bilindiğini ekledi.

‘TÜRKİYE SAVUNAMAZ', ‘RUSYA TEHDİT' DİYENLERDE MİLLET İTTİFAKI DETAYI

Akın, araştırmanın seçmen tabanlı sonuçlarında Millet İttifakı bileşenlerinin cevaplarına dikkat çekti. Akın şöyle devam etti:

“Yine aynı araştırmamızda yüzde 77,9 ‘Türkiye Ukrayna'nın durumuna düşerse kendini savunabilecek durumdadır' diyor. Savunamayacak olduğunu düşünenler içinde Millet İttifakı bileşenlerinin daha fazla olması göze çarpıyor. Dikkat çeken bir diğer detay da milletimizin Rusya'yı NATO'yla bir görmediğidir. Rusya'yı Türkiye'ye tehdit görenlerin sayısı NATO'ya göre kamuoyundaki propagandanın aksine daha düşüktür. Oranlar makul seviyede gelişiyor. Çok güçlü bir tehdit olarak algılanmıyor. ‘Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra Türkiye'nin de güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz' sorumuzu yüzde 45 ‘Hayır' şeklinde yanıtlamıştır. Yine burada da Millet İttifakı bileşenlerinin AK Parti ve MHP'lilere göre Rusya'ya daha karşı olduğunu gördük.”

Akın, Türkiye'nin dış politikasının vatandaş tarafından desteklendiğini kaydederek ‘Güçlü Devlet' ihtiyacının hissedildiğinin altını çizdi. Akın sözlerini şöyle tamamladı:

GÜVENSİZLİĞİN KAYNAĞI NATO'NUN TÜRKİYE KARŞITLIĞI

“Güvensizlik kaynağının ABD ve AB bloğunun Türkiye'ye karşı tutarsız tavırları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yukarıda da belirttim tehdit sınıfına koyuluyor artık. Kamuoyu Batı bloğunun Türkiye'nin bağımsız politikalarına karşı takındığı olumsuz tavırlara tepki duyuyor. Tepkinin başında özellikle 15 Temmuz darbesinde NATO üslerinin kullanılması, müttefik Amerika'nın PKK/ PYD'ye verdiği açık destek gibi olaylar geliyor. Vatandaş ‘Ben vejetaryen olsam da bu boğa bana saldırır' bilinciyle devletinin güçlü olmasını istiyor. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları destek görüyor. Örneğin, Şubat'tan Mart'a bir ayda Türkiye'nin tarafsızlık politikasına destekte yüzde 12,1'lik bir artış var. Mart 2022'de yüzde 69,9 Türkiye'nin tarafsızlığını doğru buluyor. Yine aynı araştırmada yüzde 89,9'un Türkiye'nin tarafsızlığa devam etmesi gerektiğini düşünüyor. ‘Rusya-Ukrayna sorununu hangi lider çözer' diye sorduğumuzda yüzde 44,6'yla Cumhurbaşkanımız Erdoğan önde çıktı. Burada ABD Başkanı Joe Biden yüzde 3,1. Fransa Başkanı Macron ise yüzde 0,1.”

Kaynak: Aydinlik.com.tr .