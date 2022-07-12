Türk Kızılay'dan kurban kesim açıklaması

Türk Kızılay, Türkiye dahil 22 ülkede bu yıl vekaletini aldığı 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile düzenlenen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında, yurt içinde 35 bin, yurt dışında ise 114 bin 860 hisselik kurban kesildi.

Yurt içinde kesimleri, Et ve Süt Kurumunun Aydın, Denizli, Balıkesir, Konya, Ağrı, Van, Sivas, Erzurum'daki kombinasında yapan Kızılay, yurt içindeki 35 bin hisselik kesimlerden elde edilen kurban etlerinin 8 binini sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Önemli bir bölümü kavurma konservesi haline getirilecek kurban etleri, afetlerden etkilenenlerle ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtılacak.

Yurt dışında ise Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede, 114 bin 860 hisselik kurbanlık kesen Kızılay, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini dağıttı.

Türk Kızılay, Filistin'de 13 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Filistin'de ihtiyaç sahibi 13 bin 216 aileye kurban eti dağıtımı yaptı.

Filistin genelinde 150 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiren Türk Kızılay, Kurban Bayramı süresince, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 9 bin 150, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 66 ve Kudüs'te 1000 aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban etlerinin, 2022 Yurtdışı Vekaletle Kurban Kesim Programları kapsamında, Gazze ve Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El-Halil, Beytullahim, Ramallah, Tulkerem, Eriha ve Nablus kentlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti. AA .