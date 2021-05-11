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Türk Kızılay'dan Filistin'e acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Türk Kızılay, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu ortaya çıkan acil tıbbi destek ihtiyacı üzerine, Filistin Kızılayına 500 bin liralık acil ilaç ve tıbbi sarf malzeme gönderdi.

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11.05.2021 11:09:26
Türk Kızılay'dan Filistin'e acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Türk Kızılay, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu ortaya çıkan acil tıbbi destek ihtiyacı üzerine, Filistin Kızılayına 500 bin liralık acil ilaç ve tıbbi sarf malzeme gönderdi.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kudüs ve Gazze'de bulunan daimi delegasyonları vasıtasıyla Filistin halkına yönelik sürekli insani yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay, son saldırıların ardından da Filistin Kızılayına anında destek veren ilk yardım kuruluşu oldu.

Filistin Kızılayının bildirmesi üzerine Kudüs Delegasyonu, 500 bin TL'lik ilaç ve acil tıbbi sarf malzemesi tedarikine başladı ve Filistin Kızılayına ilk malzemeleri teslim etti.

Filistin Kızılayı, ilaç ve sarf malzemelerinin yanı sıra Kudüs'ün ara sokaklarında ve Mescid-i Aksa bölgesinde kullanabilmek için küçük ambulanslara ihtiyaçlarının olduğunu bildirdi. Türk Kızılay da en kısa zamanda Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bu ambulansların teslimi için de planlamalara başladı.

Türk Kızılay, kendisine yapılan "biz de destek olmak istiyoruz" yönündeki çok sayıda başvuru üzerine Filistin ile dayanışma adına yardım kampanyası da başlattı. "Filistin yaralı, uzat elini" sloganıyla başlatılan yardım çalışmasına yapılacak bağışlar, Filistin halkının bildirdiği ihtiyaçlar için kullanılacak.

Kampanyaya, www.kizilay.org.tr adresinden, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868'e "FİLİSTİN" yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan