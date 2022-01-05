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TIMETURK / GÜNDEM / Türk-Ermeni temsilciler ne zaman görüşecek? Türk-Ermeni temsilciler nerede görüşecek?

Türk-Ermeni temsilciler ne zaman görüşecek? Türk-Ermeni temsilciler nerede görüşecek?

Türkiye ile Ermenistan arasında son dönem cereyan eden ikili temaslara yönelik adımlarda somut gelişmeler yaşanmakta.

2 Saat Önce
2022-01-05 21:23:24
Türk-Ermeni temsilciler ne zaman görüşecek? Türk-Ermeni temsilciler nerede görüşecek?

Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı temsilci atanmasının ardından görüşmelerin tam olarak ne zaman ve nerede olacağı konusu da merak edilenyler arasında idi....

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak.

Türkiye ile Ermenistan arasında son dönem cereyan eden ikili temaslara yönelik adımlarda somut gelişmeler yaşanmakta.

Toplantı nerede?

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kim görevlendirilmişti?

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de yaptığı sunumda, "Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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