Türk Eczacıları Birliği “Büyük Eczacı Mitingi”ni erteledi

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle, yarın Ankara'da düzenlenecek 'Büyük Eczacı Mitingi'ni erteleme kararı aldıklarını bildirdi.

Eczacılar uzun süredir ekonomik sorunlar ve hak kayıplarıyla karşı karşıya kaldıkları ve kur farkından kaynaklı ithal ilaç temininde büyük sorun yaşadıkları için 16 Ekim Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda “Büyük Eczacı Mitingi”ni gerçekleştirecekti. Ancak yaşanan maden faciasının ardından bu miting ertelendi. Türk Eczacı Birliği sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bartın'da meydana gelen facianın herkesi yasa boğduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Göçük altında kalan maden işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Yaşanan bu elim olay nedeniyle, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası 16 Ekim Pazar günü Ankara Tandoğan'da düzenlenecek ‘Büyük Eczacı Mitingi'ni erteleme kararı almıştır. Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz” denildi.