Türk doktora ABD'den 'Üstün Gönüllülük Ödülü'

ABD merkezli IGCS, bu yıl öne çıkan 10 jinekolojik onkoloji uzmanına ödül verdi. Hekimler arasında, kanser kayıtçılığı, meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanser taramaları ile palyatif bakım gibi pek çok sistemin Türkiye'de tanınmasına öncülük eden Doç. Dr. Murat Gültekin de yer aldı.

Dünya Kadın Kanserleri Derneği (IGCS), Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Kadın Doğum Jinekolojik Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin'e kadın kanserleri başta olmak üzere onkoloji alanında yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla "Üstün Gönüllülük Ödülü" verdi.

ABD merkezli IGCS, bu yıl öne çıkan 10 jinekolojik onkoloji uzmanına ödül verdi. Hekimler arasında, kanser kayıtçılığı, meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanser taramaları ile palyatif bakım gibi pek çok sistemin Türkiye'de tanınmasına öncülük eden Doç. Dr. Murat Gültekin de yer aldı.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asistan olarak mesleğe başladığı günden bu yana kanser hastalarının tedavi süresince yaşadıklarına şahit olduğunu, o günden beri de insanların hayatlarına dokunabilmeyi amaç edindiğini söyledi.

Türkiye'de bir dönem Kanser Daire Başkanlığı yaptığını hatırlatan Gültekin, bu süreçte bugün tüm aile hekimliklerinde kullanılan rahim ağzı kanser tarama testlerini DNA'ya geçirdiklerini, gezici kamyonlar ile palyatif bakım merkezlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Doç. Dr. Gültekin, bu çalışmaların global düzeyde ses getirdiğini ve birçok ülkenin Türkiye'yi örnek almaya başladığını belirterek, buradan alınan tecrübelerle Avrupa'da büyük etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Öte yandan, Türkiye'deki Kanserle Dans Derneğinden başlayarak Avrupa'da birçok ülkede 80 dernek kurduklarını ve bunları bir federasyonla birleştirdiklerini aktaran Gültekin, burada hastaların tedavilerini takip edebilecekleri rehberler hazırlandığını dile getirdi.

"Kanseri 100 yıl bitmeden tamamen dünyadan yok edebiliriz"

Doç. Dr. Gültekin, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütünde yıllardır çalışmalar yürütüyoruz ve bugün rahim ağzı kanserlerinin dünyadan tamamen yok edilmesi noktasındayız. Dünya Sağlık Örgütü'nde seçilmiş 100 danışman var. Ben de onların arasındayım. Avrupa Birliği de aynı programı başlattı. Biz diyoruz ki 15 yaş altı herkese iki HPV aşısı, 35-45 yaş arasında iki kez taramayla biz bu kanseri 100 yıl bitmeden bir su çiçeği gibi tamamen dünyadan yok edebiliriz."

Erken teşhisle kadın kanserlerinin birçoğunu tedavi edebildiklerini vurgulayan Gültekin, yeni çıkan cerrahi tekniklerle birçok kanserde yüzde 70'in üstünde tedavi başarı oranları elde edildiğini vurguladı.

Gültekin, yaptığı çalışmaların dünyanın önde gelen onkologları tarafından görünür olmasının kendisini onurlandırdığını belirterek, "Daha asistanlık yıllarımda hastalarla iletişimi, hastaları mutlu edebilme felsefesini kalbime yerleştirmiştim ama bu esnada yapmış olduğumuz çalışmaların başkaları tarafından görünür olması insanı hakikaten çok onurlandırıyor, onurlandırdığı gibi arkadan gelen hekimlerimizi de motive ediyor." dedi.

Doç. Dr. Gültekin, desteklerinden dolayı, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'a, HÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Deniz Demiryürek'e ve hastaları ile ailesine teşekkür etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.