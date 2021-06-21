Gazeteci- yazar Cem Küçük, “Türk devleti PKK’yı da FETÖ’yü de tarihin çöplüğüne gönderdi. Dış politikada Libya ve Dağlık Karabağ’da Batı ağır hezimete uğradı. Yapacak bir şeyi kalmayan Batı şimdi Türkiye ile ilişkileri düzeltme peşinde” dedi.

Gazeteci- yazar Cem Küçük, “Türk devleti PKK'yı da FETÖ'yü de tarihin çöplüğüne gönderdi. Dış politikada Libya ve Dağlık Karabağ'da Batı ağır hezimete uğradı.Yapacak bir şeyi kalmayan Batı şimdi Türkiye ile ilişkileri düzeltme peşinde” dedi.

Cem Küçük'ün bugün Türkiye gazetesinde yayımlanan “Amerika ve Batı Türkiyesiz olamayacağını biliyor” başlıklı makalesi şöyle:

Türkiye son 8 senedir ağır saldırı altında. Saldırının biri başlıyor, diğeri bitiyor. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar onlarca saldırı gördük. Saldırılar bitmediği gibi mutantlaşarak devam ediyor.



Aktörler, yerler değişiyor ama Türkiye'yi savunmasız bırakmak için her şey deneniyor. Bundan sonra da durmayacaklar ve sürekli olarak saldıracaklar. İstedikleri kadar inkâr etsinler Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden ciddi biçimde rahatsızlar.



Hatırlayın Gezi olayları olduğunda ve o zaman Başbakan olan Tayyip Erdoğan bir heyeti dinlediğinde bazıları çok garip isteklerle gelmişti. Üçüncü köprü yapılmasın, yeni havalimanı yapılmasın, hızlı trenler olmasın... diye demediklerini bırakmadılar.

Gezi olaylarından sonra 7 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'a kadar onlarca saldırıya uğradık ama köprü de yapıldı, havalimanı da açıldı. Çok şükür hızlı trenler, barajlar, hepsi hizmete girdi ve girmeye de devam ediyor. Bakın Üçüncü havalimanı açıldığında, kuş sürülerinin olduğu yere yapıldı, uçaklar düşecek, diye yaygara yapıldı. Ne oldu? Kaç yıldır uçaklar uçuyor, kuş sürülerinin olduğu yerde değilmiş demek ki. Bu yalanlarla milleti kandırmak için her şeyi yaptılar. Tabii ki millet kanmadı bunlara...



Şimdi de Kanal İstanbul'u dillerine doladılar. Bilime aykırıymış, yapılamazmış! Yapıldığında ne diyecekler acaba? Hiçbir bahaneleri olmayacak ama gene yalanlara sarılacaklar...

Bu kadar lafı ettik. Çünkü bu hizmetlerin yapılmasını istemeyenler hep Batı ve Batı medyasından destek gördü. Özellikle FETÖ'cü ve PKK'lılar saldırılarını bu ülkelerden yaptılar. Zaten kaçan her FETÖ'cü, PKK'lı soluğu Batı'da aldı. Oralarda Batılı istihbarat örgütlerinin himayesinde yaşıyorlar.



Ama onlara kötü bir haberim var! Batı özellikle ABD bu saldırılardan hiçbir şey elde edemedi. Türk devleti PKK'yı da FETÖ'yü de tarihin çöplüğüne gönderdi. Dış politikada Libya ve Dağlık Karabağ'da Batı ağır hezimete uğradı.

Yapacak bir şeyi kalmayan Batı şimdi Türkiye ile ilişkileri düzeltme peşinde. Hem AB hem ABD'den Türkiye hakkında olumlu açıklamalar geliyor. Biden yeşil ışığı yaktı.



ABD'nin bu hamlesine FETÖ'cü ve PKK'lılar çok öfkelendi. Ama yapacakları bir şey yok. Ağır yenildiler. ABD Türkiye'nin önemini biliyor. İlişkileri kuvvetlendirme derdindeler.

Ha, Türkiye ABD'nin YGP'ye verdiği destekten rahatsız. FETÖ'yü koruyup kollamasından da. Bunu da sürekli söylüyor. ABD bölgedeki en güçlü ülkeyle mi çalışacak yoksa terör örgütleriyle mi göreceğiz. Ama zaman geçtikçe FETÖ ve PKK yenilgiyi artık içselleştirecekler. “Biz daha ölmedik” havasındalar ama durum ortada.

Türkiyesiz Batı bu coğrafyada bi hiçtir. Bunu gördüler. Tayyip Erdoğan'ı da deviremediler. Ellerinde koz da kalmadı. Gerçek bundan ibaret. Gerisi palavra...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.