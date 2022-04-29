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Turgut Kazan'dan Erdoğan'ın avukatlarına 'Kenan Evren' hatırlatması
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TIMETURK / GÜNDEM / Turgut Kazan'dan Erdoğan'ın avukatlarına 'Kenan Evren' hatırlatması

Turgut Kazan'dan Erdoğan'ın avukatlarına 'Kenan Evren' hatırlatması

Hukukçu Turgut Kazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yönelik tepkilerini eleştirerek, “Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarını uyarıyorum. AİHM’nin Kavala kararlarını tekrar okusunlar. Kenan Evren darbesinde bile yaşamadığımız bir sonuçla karşılaşırız” dedi.

1 Saat Önce
2022-04-29 15:04:43
Turgut Kazan'dan Erdoğan'ın avukatlarına 'Kenan Evren' hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a uçuşu öncesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik konuşmasında "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat" ifadesini kullanmış ve avukatlarının Özel hakkında dava açacağını söylemişti.

Beklenen adım bugün geldi ve Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

Gezi Parkı Davası'nda verilen cezalarla ilgili Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik açıklamalarının ardından gelen bu dava sonrası İstanbul Barosu eski başkanlarından hukukçu Turgut Kazan, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın avukatlığını yapmış olan Ahmet Özel'in de Özgür Özel'le aynı soyada sahip olduğunu anımsatan Kazan, ayrıca "Genco Erkal dosyasına sunulan vekaletnamede, o soyadını taşıyan avukata vekaletname verdiğini hatırlatıyoruz” dedi.

DANIŞMANLARI UYARDI

Twitter hesabından yaptığı açıklamasının devamında, Erdoğan'ın Osman Kavala'ya verilen ceza için "Karar verildi, tutuklama bitti, böylece ihlal sorunu çözülmüştür" dediğini hatırlatan Kazan, "Biz, zaten bu savunmayı yapabilmek için son aşamada sürecin nasıl hızlandırıldığını görüyor ve söylüyorduk. Ancak, Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarını uyarıyorum. AİHM'nin Kavala kararlarını tekrar okusunlar. Hüküm kuruldu, tutuklama bitti savunmasıyla ihlal kaldırılmış olamaz. Kenan Evren darbesinde bile yaşamadığımız bir sonuçla karşılaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

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Ne olmuştu?

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tepki çekecek açıklamalarda bulunmuş, şöyle demişti:

"Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun."

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da iktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini söylemişi.

Özel, söz konusu sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Özel'i "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat" diyerek tepkisini dile getirmişti.

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