TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, 'Amerikan makamları ile paylaşılmış ve dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla servis edilmesini kınıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

TÜRGEV ve Ensar Vakıfları'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye para transferi yapıldığı yönündeki iddialarına açıklama geldi.

Açıklamada, Türk toplumunun öğrenci okutma misyonunun çoğunlukla vakıflar aracılığı ile yürütüldüğü hatırlatıldı.

TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları'nın öz kaynakları ile bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim desteği sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, “ABD yasalarına göre kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.

"TOPLANAN BAĞIŞLARLA NEW YORK'TA BİR YURT BİNASININ İNŞA EDİLDİ"

ABD'ye gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma olduğu kaydedilen açıklamada, toplanan bağışlarla New York'ta bir yurt binasının inşa edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Amerikan makamları ile paylaşılmış bilgilerle Türkiye'ye yönelik bir lekeleme kampanyasının piyonu olunması kınanarak,

“Hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz, iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil, kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır” denildi. .