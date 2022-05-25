Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve bir terörist ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde çok sayıda mühimmat ve toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bölgede yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şöyle:

" T, - 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet TS 50 mayın, 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2 bin metre elektrik kablosu, 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi."

TRTHaber