Tuncay Özkan'ın Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalar tepki çekti! 'Yazık ne hallere düştü!'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a “barış insanı” diyen ve hemen serbest bırakılması çağrısında bulunan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a tepkiler sürüyor. Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, 'Yazık, siyaset yapacağım ve sağa sola yaranacağım diye ne hallere düştü! Allah ıslah etsin' dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan "Barış İnsanı" olarak bahsetmesi tepkilere yol açtı.

Tuncay Özkan önceki gün yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın hemen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum. Selahattin Demirtaş, cezaevinde değil TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır” demişti.

Tuncay Özkan'ın açıklamalarına tepki gösteren Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kendisini ilk tanıdığım zamanlar böyle değildi.

Yazık, siyaset yapacağım ve sağa sola yaranacağım diye ne hallere düştü!

CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş için "Barış insanı" demiş. Öve öve bitirememiş.

Yok, yapacak bir şey yok. Şirazeden iyice çıktı.

Allah ıslah etsin.

Tuncay Özkan, kendisine yayınlaması için verilen Alaattin Çakıcı'nın ANAP'lı bir bakanla görüşme kaydını, yayınlamayıp kurye gibi Başbakan'a ulaştıran kişidir.

Mesut Yılmaz, basın toplantısında hepimizin önünde açıkladı. Ayrıntılarını merak edenler CHP'li F. Sağlar'a sorsunlar."

Tuncay Özkan'a bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Özalan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

CHP vekili Tuncay Özkan, "Ziyaret ettim, yine ederim. Selahattin Demirtaş barış insanıdır." dedi. 6-7 Ekim Olayları ve Hendek Terörü sırasında Selahattin Demirtaş'ın neler yaptığını herkes biliyor. CHP'nin halkçılıkla alakası ne kadarsa Demirtaş'ın da barışla alakası o kadar!

TUNCAY ÖZKAN NE DEMİŞTİ?

Özkan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti sırasında da Özkan, Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş ile görüşmüştü.

Youtube üzerinden yayın yapan Arayış TV programında Mehmet Emin Altunses'in sorularını yanıtlayan TuncayÖzkan, Altunses'in, Demirtaş ve babasına yaptığı ziyaretlerle ilgili sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Ben, Selahattin Demirtaş'ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içerisinde olmayı, bu ülkenin topraklarına bu ülkenin insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, gene ederim. Selahattin Demirtaş, bir siyaset adamıdır, bir barış adamıdır. Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum. Selahattin Demirtaş, cezaevinde değil TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır. Bugün Selahattin Demirtaş ve pek çok insan, layık olmadıkları yerdeler. Onların layık oldukları yere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe dayanışmaya, büyük Türkiye idealine güç vermek demektir. Bu gücün, dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım.”

Özkan, “Seçimden önce Demirtaş cezaevinden çıkmalı mıdır” sorusuna ise “Bence hemen bırakılmalıdır. Bugün içeride kalmasının tek sebebi var. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, ‘Seni başkan yaptırmayacağım' sözüdür. Selahattin Demirtaş, ‘Sen başkan olabilirsin' deseydi bugün el üstünde tutulurdu” yanıtını vermişti.

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