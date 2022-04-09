Tuncay Özkan: Erbakan Hocam kara gün dostudur

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 57. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile ilgili bir anısını gözyaşları içinde anlattı. Ergenekon operasyonları döneminde cezaevine girdiğinde kendisine avukat gönderen ilk kişinin Erbakan Hoca olduğunu belirten Özkan, Erbakan'ın kara gün dostu olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Masası Youtube kanalına konuk oldu. Gazeteci kökenli Tuncay Özkan, programda merhum Milli Görüş Lideri, 57. Hükümet Başbakanı ve Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile ilgili bir anısını anlatırken duygulandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Tuncay Özkan, Ergenekon operasyonları döneminde cezaevine girdiğinde kendisine avukat gönderen ilk kişinin Necmettin Erbakan Hoca olduğunu söyledi. Tuncay Özkan, “Erbakan Hocamın o ilk elini insan unutamıyor. O büyük bir vefa. Herkesin senden uzak durduğu bir yerde. Unutulur mu. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Hocamızı anmış olalım.” dedi.

ERBAKAN HOCAM KARA GÜN DOSTUDUR

Tuncay Özkan'ın Erbakan Hoca ile anısı şöyle:

“Ben cezaevine girdikten sonra da. Burnumun direği sızlıyor bahsederken. Kara gün dostu böyle bir şeydir. Dostluk, vefa böyle bir şeydir. Bana ilk avukatını gönderen siyasetçidir kendisi. 4 kez. İlk kez bir şeye ihtiyacın var mı diye sordu avukat arkadaş, hocam soruyor dedi. Teşekkür ettim. ‘Allah bazen sevdiği kullarını sakınır, saklar, orayı bir okul gibi görsün. Kendini okumaya, yazmaya versin. Bir yokluğu olursa, paraya ihtiyacı varsa söylesin biz onu hallederiz. Kendini korusun içeride, sakınsın' dedi. O kadar duygulandım ki anlatamam size. Herkesin size terörist muamelesi yaptığı, herkesin sizden kaçındığı bir yerde bir dost, bir vefalı el size ulaşıyor. O karanlık günde size diyor ki ‘bir şeye ihtiyacın var mı?' Oku, yaz, çiz. Müthiş bir şey. Arkasından üç kez daha geldi arkadaşlar, sordular ve hiç unutamadığım anlar, zamlar.

ERBAKAN HOCAMIN O İLK ELİNİ İNSAN UNUTAMIYOR

Unutamıyorum. Erbakan Hocamın o ilk elini insan unutamıyor. O büyük bir vefa. Düşünsene; farelerle birlikte yemek yiyorsun, kanalizasyon boşa akıyor ve sen onu temizliyorsun falan. Seni birisi bir vefayla hatırlıyor ve sana bir el uzatıyor; bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyor. Herkesin senden uzak durduğu bir yerde. Unutulur mu. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Hocamızı anmış olalım.”

GÜLEN TEHDİT ETTİ: "SENİN DERİNİ YÜZECEĞİM"

28 Şubat sürecinde yaptığı haberlerle ilgili Necmettin Erbakan'la hiçbir sorun yaşamadıklarını belirten Özkan, FETÖ'yle karşı karşıya geldiğin ilk olayı anlattı:

"Çankaya Köşkü'nde Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve muhalefet partisi liderleri bir araya gelip, Susurluk Olayı'nı görüştüler. Orada Susurluk'la ilişkililer diye bir liste sunuldu. Ben gazeteci olarak o listeyi aldım. 58 kişilik listenin 56'ıncı sırasında Fethullah Gülen vardı. Ben bunu yayınladım. İnanılmaz bir olayla karşı karşıya kaldık. Baskılar, tehditler... Aydın Doğan beni aradı, "Fethullah Gülen söz hakkı istiyor" dedi. Bende tamam dedim. İhsan Kalkavan aracılık etti. Gittik giderken küfür, kıyamet, tekmeler bacaklarımız yara içinde. Girdik içeriye röportaj yapacağız. Kameralar kapalıyken bana, " Senin derini yüzeceğim, sana dünyayı dar edeceğim" dedi. Fethullah Gülen beni tehdit etti. Neden böyle konuşuyorsunuz diyorum. Oraya sen yazdın benim adımı diyor."

Özkan o gün Fethullah Gülen'in kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi. 15-20 gün sonra Gülen'in kendisiyle tekrar görüşmek istediğini aracılarla ilettiğini ifade eden Özkan, "Yanına gittiğimde beni olgunlukla karşıladı.O gün beni sürekli tehdit eden adam gitmişti. Benden özür diledi. Bana "Biz zannettik ki sen yazdın oraya adımızı. O liste MİT'te hazırlanmış gerçek bir listeymiş" dedi. Bana açtıkları davaları geri çektiler." şeklinde konuştu.

"NECMETTİN ERBAKAN'I İKTİDARDAN FETÖ'CÜLER DÜŞÜRDÜ"

28 Şubat sürecinin de bu olaydan sonra başladığına vurgu yapan Özkan "Ben gazeteci olarak bilgiyi nereden aldıklarını sordum. "MİT'ten aldık. Başbakan hazırlatmış" dedi. Necmettin Erbakan'ı suçluyorlar. "Ben gerekeni yapacağım" dedi. Ondan sonra 28 Şubat süreci başladı. Necmettin Erbakan'ın İktidarının düşürülmesinde en önemli paydaş FETÖ'cülerdir." diye konuştu.

Özkan, FETÖ'cüler konusunda kendisini en çok uyaran ve aydınlatan kişinin ise Necmettin Erbakan olduğunu ifade etti. Erbakan'a "FETÖ'cüler nedir?' diye sorduğunda ise 'Bunlar Türkiye için çok tehlikeli, bunlar Siyonistler'in Türkiye'deki maşasıdır' 'Bunlar CIA'cilerdir' yanıtını aldığını aktardı. .