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Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gelen işçilere gözaltı

İşten çıkarılan Migros Depo işçileri, haklarını aramak için bir araya geldikleri Tuncay Özilhan’ın evinin önünde gözaltına alındı. DGD-Sen, işçilerin kelepçeli olarak gözaltına alındığını belirtti.

48 Dakika Önce
2022-02-18 18:19:45
Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gelen işçilere gözaltı

İşten çıkarılan Migros Depo işçileri, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eylemleri sırasında gözaltına alındı.

Maaşlarına zam istedikleri için işsiz kalan DGD-Sen üyesi Migros Depo işçileri, haklarını aramak için Tuncay Özilhan'ın evinin önüne gitti. 257 işçinin işe dönmesini talep eden işçiler, Özilhan ile konuşmadan geri dönmeyeceklerini belirtti. İşçiler, “Biz sadece saatlik 4 TL zam ve işimizi geri istiyoruz” dedi.

DGD-Sen'den açıklama ve tepki

migros-tuncay-ozilhan-gozalti

DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar, burada yaptığı konuşmada Özilhan'a seslenerek, “2013'te işten attığın işçiler kurdu bu sendikayı. Biz vazgeçmeyiz, sana demiştik. Biz cinsiz. Hakkımızı alacağız” ifadelerini kullandı. Acar kamuoyuna, “Tuncay Özilhan'ın evinin önünde gözaltıyla tehdit ediliyoruz. Sesimiz olun, Migros mağazalarında kasaları kilitleyin. Biz vazgeçmeyeceğiz” çağrısı yaptı.

Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki işçilerin eylemlerine müdahale edilmesi üzerine işçiler direnince, polis müdahalesi gerçekleşti. Polis, işçileri gözaltı aracına bindirdi. Gözaltına alınanlar arasında sendika başkanı Neslihan Acar ile şube yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

DGD-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Tuncay Özilhan'ın villasının önünde 100'e yakın işçi kardeşimiz ters kelepçeyle gözaltına alındı. Fenalaşan işçi kardeşlerimiz var” denildi.

Birgün .

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