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Tüm Türkiye’nin beklediği kritik toplantı bugün!

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanıyor.

2 Saat Önce
2022-04-26 09:03:36
Tüm Türkiye’nin beklediği kritik toplantı bugün!

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı bugün yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" dedi.

BİLİM KURULU KAÇTA TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü saat 12:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek.

VAKA SAYISI 2 BİNLERDE

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.

Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.

Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak. .

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