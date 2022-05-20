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TÜİK'te üst düzey isim görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda görev değişimi yaşandı. Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alındı, yerine Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.

2 Saat Önce
2022-05-20 12:56:12
TÜİK'te üst düzey isim görevden alındı

NTV'nin haberine göre, TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi.

Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi.

Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi. .

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