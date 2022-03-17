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TÜİK'te üst düzey iki isim görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nda iki başkan yardımcısının görevine son verildi.

4 Saat Önce
2022-03-17 07:52:10
TÜİK'te üst düzey iki isim görevden alındı

Ocak ayı sonunda başkanı değişen Türkiye İstatistik Kurumu'nda şimdi de iki başkan yardımcısının görevine son verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.

TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı. .

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