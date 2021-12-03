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TIMETURK / GÜNDEM / TÜİK randevu vermedi! Kılıçdaroğlu: 'Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun'

TÜİK randevu vermedi! Kılıçdaroğlu: 'Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermedi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan bir açıklama yaparak 'TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-12-03 10:45:58
TÜİK randevu vermedi! Kılıçdaroğlu: 'Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. TÜİK'e seslenen Kılıçdaroğlu, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Bu rakamlarla enflasyon 3 yılın zirvesine çıktı.

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarının hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

"HABERİNİZ OLSUN GELİYORUM"

TÜİK'ten randevu istediğini ancak vermediklerini belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi"

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MERKEZ BANKASI'NA DA GİTMİŞTİ

Kılıçdaroğlu 15 Ekim'de döviz kurunun rekor kırmasının ardından Merkez Bankası'na gidip, Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü..

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Kaynak:Odatv

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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