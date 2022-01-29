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TÜİK'in yeni başkanı Erhan Çetinkaya kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TÜİK Başkanı Erdal Dinçer görevden alındı. TÜİK’in yeni başkanı Erhan Çetinkaya oldu. Peki Erhan Çetinkaya kimdir?

2 Saat Önce
2022-01-29 07:50:06
TÜİK'in yeni başkanı Erhan Çetinkaya kimdir?

TÜİK Başkanı Erdal Dinçer görevden alındı. TÜİK'e yeni başkan olarak atanan Erhan Çetinkaya kimdir?

1981 yılında Malatya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu.

2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı.

Daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. İsviçre'de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti.

CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür.

20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. .

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