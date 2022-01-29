TÜİK Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Sait Erdal Dinçer görevden alındı.

TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

TÜİK Başkanlığı görevine Erhan Çetinkaya getirildi.

TÜİK'te açık bulunan Başkan Yardımcılığına da Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. .